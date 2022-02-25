ФИФА на стороне Украины

ФИФА осуждает применение оккупантом силы в Украине и любой вид насилия для разрешения конфликтов. Насилие никогда не бывает решением, и ФИФА призывает все стороны восстановить мир в виде конструктивного диалога.

К слову Малиновский оформил дубль в Лиге Европы и показал футболку в поддержку Украины: фото

Организация также продолжает выражать свою солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта.

Что касается футбольных вопросов как в Украине, так и в России, то ФИФА будет продолжать следить за ситуацией, и обновления по отборочным матчам чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре будут сообщены в установленном порядке.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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