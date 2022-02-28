Я просто шокирован происходящим в Украине, – 4-кратный чемпион мира в Формуле-1
Источник:Formel1
Поддержку Украине активно выражают известные спортсмены и организации. Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель также прокомментировал войну в Украине.
Титулованный гонщик в шоке от последних событий в Украине. Он отмечает, что ему тяжело поверить в то, что Россия атаковала украинские земли.
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Это все безумие. Иногда мы живем в своем пузыре, где нас волнует только сцепление с трассой и шины. Но нельзя забывать: все мы люди. Как европеец, я просто шокирован происходящим в Украине,
– подчеркнул пилот.
"Трудно думать о работе, когда люди идут на войну и гибнут. Погибают невинные люди. Это тема сейчас самая важная. Уверен, что остальные пилоты поддерживают эту позицию", – сказал Феттель.
Ранее соболезнования украинцам выразил известный пилот 7-кратный чемпион мира в Формуле-1 Льюис Хэмилтон.
Себастьян Феттель: что известно
- Феттель – германский автогонщик, пилот Формулы-1.
- Самый молодой одно-, двух- и трехкратный чемпион мира. Чемпион Формулы-1 сезонов 2010, 2011, 2012, 2013.
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