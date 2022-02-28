Титулованный гонщик в шоке от последних событий в Украине. Он отмечает, что ему тяжело поверить в то, что Россия атаковала украинские земли.

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Это все безумие. Иногда мы живем в своем пузыре, где нас волнует только сцепление с трассой и шины. Но нельзя забывать: все мы люди. Как европеец, я просто шокирован происходящим в Украине,

– подчеркнул пилот.

"Трудно думать о работе, когда люди идут на войну и гибнут. Погибают невинные люди. Это тема сейчас самая важная. Уверен, что остальные пилоты поддерживают эту позицию", – сказал Феттель.

Ранее соболезнования украинцам выразил известный пилот 7-кратный чемпион мира в Формуле-1 Льюис Хэмилтон.

Себастьян Феттель: что известно

Феттель – германский автогонщик, пилот Формулы-1.

Самый молодой одно-, двух- и трехкратный чемпион мира. Чемпион Формулы-1 сезонов 2010, 2011, 2012, 2013.

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