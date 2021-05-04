Гейл Фолкенберг заявилась в квалификации турнира ITF во Флориде. И в соперницы ей выпала 20-летняя Тиффани Фике.

Примечательно Украинка Калинина победила россиянку в финале теннисного турнира в Хорватии

Ровного матча между соперницами не произошло. Несмотря на то, что Фолкенберг сумела выполнить два эйса, матч она проиграла "всухую" – дважды по 0:6.

Но это поражение не огорчило теннисистку. И она намерена и в дальнейшем выступать на профессиональном уровне.

"У меня очень хорошая подача с руки. Два эйса – неплохо, правда? Я над этим работаю. Грунт не мое любимое покрытие, мне комфортнее на харде, но я вполне довольна своим уровнем в матче. Я набирала очки, было несколько равных геймов, "ровно". Я постепенно возвращаюсь на свой уровень, мне просто нужно больше играть. Я продолжу работать. Нужно сохранять позитивный настрой, чтобы двигаться вперед и добавлять. Я буду играть, пока мое тело не скажет "стоп". Я все еще могу выиграть профессиональный матч", – убеждена Фолкенберг.

Также она назвала причину своего спортивного долголетия.

"Мне 74 года, но я в прекрасной форме. За исключением колен, которые устали, все в порядке. Я никогда не получала травм. Я не курю, не пью, не принимаю наркотики и придерживаюсь очень сбалансированной диеты: овощи, картофель и фрукты", – рассказала 74-летняя теннисистка.

Для Гейл Фолкенберг этот матч стал первым после трехлетнего перерыва.

Впервые Фолкенберг объявила о перерыве в профессиональных выступлениях в 1999 году. Тогда ей было 52 года. А лучшим ее показателем в рейтинге WTA было триста сорок третье место.

С 2003 до 2011 года Фолкенберг не было возможности тренироваться, ведь она ухаживала за больной матерью. После ее смерти Фолкенберг решила вернуться в профессиональный спорт.

После возобновления карьеры в 2011 году, Фолкенберг провела 43 матча. Но победу одержала лишь в одном из них – в первом круге квалификации турнире ITF в Алабаме. Ей тогда было 69 лет.