Легионеры смогли покинуть Украину

Игроки украинских грандов провели несколько дней в киевской гостинице "Опера", после чего получили возможность уехать из столицы Украины.

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"В среду мы тренировались, и президент сказал, что все нормально, что мы должны сосредоточиться на игре в субботу. Но вместе с бразильскими одноклубниками мы забронировали билеты в Турцию, поскольку увидели, что ситуация усложняется. В четверг утром начались бомбардировки, воздушное пространство было закрыто.

Общение с клубом продолжилось, прислушивались к их советам, разговаривали с посольством. Это было очень тяжелое время, и ситуация остается такой же для тех, кто там остался. Были моменты, когда я плакал, но наконец взял себя в руки, помогла группа бразильцев, нужно было транслировать мужество", – начал он.

Де Пена отметил, что Киев – не такой, как раньше. Там остались люди, живущие в кошмаре. Бомбардировка и убийство мирных жителей невозможно объяснить.

"Я много думал, что, возможно, не смогу уехать оттуда. Нехватка пищи и воды волновала меньше всего. Просто хотел выбраться", – заявил Карлос Де Пена.

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