Я оказался здесь с чувством гордости и надежды, что смогу помочь команде, – Роман Безус

Полузащитник Роман Безус не был в предварительной заявке сборной Украины на Евро-2020. Поэтому его вызвали одним из последних. Но он оказался в итоговой заявке сборной на Евро-2020.

"У меня было много разных моментов в сезоне, которые пришлось преодолеть. Я оказался здесь с чувством гордости и надежды, что смогу помочь команде. Конечно, последние удачные матчи за клуб помогли мне попасть в заявку", – так прокомментировал включение в заявки Роман Безус.

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Теперь полузащитник может сыграть в матче против Нидерландов в воскресенье, 13 июня.

"Конечно, мы готовимся к встрече с очень сильным соперником. Но прежде всего мы будем стараться играть в свою игру, независимо от того, какой стиль будет исповедовать сборная Нидерландов", – заверил Роман Безус.

Однако стоит отметить, что Роман Безус хоть и попал в заявку сборной Украины, давно не играл за главную команду. В товарищеских матчах против сборных Северной Ирландии и Кипра игрок просидел на скамейке запасных, так и не выйдя на поле.