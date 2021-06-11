"У мене було багато різних моментів у сезоні, які довелося подолати. Я опинився тут із відчуттям гордості та надії, що зможу допомоги команді. Звісно, останні вдалі матчі за клуб допомогли мені потрапити до заявки", – так прокоментував включення до заявки Роман Безус.

До теми Стартує Євро-2020: як Україна провела попередні чемпіонати Європи

Тепер півзахисник може зіграти у матчу проти Нідерландів в неділю, 13 червня.

"Звичайно, ми готуємося до зустрічі з дуже сильним суперником. Але насамперед ми будемо намагатися грати у свою гру, незалежно від того, який стиль буде сповідувати збірна Нідерландів", – запевнив Роман Безус.

Однак варто зазначити, що Роман Безус хоч і потрапив до заявки збірної України, давно не грав за головну команду. У товариських матчах проти збірних Північної Ірландії та Кіпру гравець просидів на лаві запасних, так і не вийшовши на поле.