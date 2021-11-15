Европейский рекордсмен

Энес Салb вышел на замену в матче сборной Румынии против Лихтенштейна на 82-й минуте 14 ноября 2021 года. И стал самым молодым игроком, который когда-либо выступал за европейскую сборную в официальном матче – 15 лет и 264 дня. Сали побил рекорд норвежца Мартина Эдегора – тот сыграл в матче квалификации Евро-2016, когда ему было 15 лет и 301 день. Сали улучшил этот показатель на 37 дней.

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Важно! Самым молодым дебютантом за национальные сборные по футболу является Лукас Кнехт. Игрок сыграл за сборную Северной Македонии в возрасте 14 лет и 2 дней еще в 2007 году. Однако это был товарищеский матч. Сали сыграл в официальном матче.

Кто такой Энес Сали – с Торонто через Барселону в Констанцы

Футболист выступает на позиции нападающего. И в этом сезоне уже успел прославиться в чемпионате Румынии, где он выступает за команду Фарул Констанца. Он сыграл восемь матчей за команду в чемпионате (во всех выходил на замену), но уже отметился забитым голом.

Энес родился в Канаде, куда его родители эмигрировали из Румынии после свадьбы. Поэтому первые шаги в футболе он делал именно там, где на юношеском выступал за команду Вудбридж Страйкерс. Именно в Канаде юного футболиста заметили скауты испанской Барселоны. И в 9 лет он учился в знаменитой академии клуба Ла Масии. Там он пробыл почти три года (2017 – 2019 годы). Но подписать контракт с Барселоной так и не удалось – помешали юридические ограничения при подписании контрактов с молодыми игроками, введенные ФИФА.

Именно тогда на семью Сали вышел легендарный румынский футболист Георге Хаджи. В 2019 году он пригласил юного игрока в свою академию. И Энес вместе с отцом переехали в Румынию. С 2021 года футболист выступает за команду Фарул Костанца, где Хаджи является и владельцем, и главным тренером.

Три сборные

Выход Энеса Сали в матче за сборную Румынии имел вполне прагматичную цель. Учитывая, что это официальный матч, он теперь не может сыграть за другие сборные. Ведь на него претендовали и другие страны.

Поскольку он родился и вырос в Канаде, он мог получить вызов и в канадскую сборную. Кроме того, его родители имеют турецкие корни (хоть и родились в Румынии). Поэтому при желании, он мог получить и турецкое гражданство.