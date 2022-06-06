Я никогда не думал, что футбол может сделать больно, – Яремчук о невыходе Украины на ЧМ-2022

Сборная Украины была близка к выходу на чемпионат мира-2022, но не хватило одного шага. Нападающий Роман Яремчук чувственно прокомментировал поражение от Уэльса.

Яремчук: Время, заставляющее плакать от боли

Форвард украинской сборной не смог отличиться в воротах Уэльса в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. А единственный гол в матче, который в свои ворота забил капитан Андрей Ярмоленко, определил участника Мундиаля (1:0).

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К сожалению, им не стали "сине-желтые". Роман Яремчук не сдержал слез прямо после финального свистка. Нападающий подошел к украинским болельщикам, чтобы поблагодарить их за поддержку и заплакал.

После поединка футболист Бенфики изложил трогательный пост на своей странице в инстаграмме. Этот невыход на Мундиаль Яремчук принял очень болезненно. Одна из мечт футболиста так и сейчас не сбылась.

Роман добавил, что команда хотела принести всем украинцам положительные эмоции в такой состав для страны время. Но не удалось. Однако Яремчук гордится быть украинцем, ставшим примером для всего мира.

Я никогда не думал, что футбол может сделать больно. Время слез и несбыточной мечты. Мы хотели, чтобы вы улыбались и плакали только от слез радости. Время, заставляющее плакать от боли. Но я горжусь тем, что я украинец, потому что мы являемся примером для всех. Мы не сдаемся, какой бы сложной ни была ситуация. Еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба,

– написал футболист сборной.

Опускать руки у наших ребят нет времени. Уже 8 июня подопечные Александра Петракова начнут свой путь в групповом раунде Лиги наций. Первым соперником будет Ирландия. В июне сборная проведет еще два домашних матча, в которых в Польше примут Армению (11 июня) и ту же Ирландию (14 июня).

Яремчук в ворота Шотландии в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. А перед этим забил итальянском Эмполе, когда сборная только готовилась к поединкам за поездку в Катар и встречи Лиги наций. В активе нападающего уже 13 мячей в 38 сыгранных матчах.