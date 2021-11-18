Женщина или мужчина

После встречи президент Федерации футбола Иордании Али бин аль-Хусейн обратился в ФИФА с просьбой проверить пол голкиперки Зохре Коудаи.

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Менеджер считает, что ворота Ирана защищал мужчина. Это вызвало большой резонанс. Коудаи со временем отреагировала на обвинение: "Мой единственный грех в том, что я – некрасива", – сказала сама Зохре.

В ответ на это обвинение вратарь Зохре Коудаи пообещала подать в суд на президента Федерации футбола Иордании, сына короля Иордании Хусейна и одного из вице-президентов ФИФА.

Зохре Коудаи / Фото New York Post

К слову. Вопросы пола футболистов, выступающих за женскую сборную Ирана, возникали и раньше, в 2010 и 2015 годах.