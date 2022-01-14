Я не знаю, как облегчить груз, – экс-звезда НБА задумался над суицидом
14 января 2022 , 18:54Читати новину українською
Источник:Sports Illustrated
Бывший центровой НБА Шон Брэдли признался, что у него возникают суицидальные мысли после того, как его парализовало ниже груди. Брэдли получил травму спинного мозга.
В январе 2021 года Шон травмировал спинной мозг, когда его на велосипеде сбил автомобиль.
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"Я не знаю, как облегчить бремя, лежащее на моей жене. Возможно, было бы лучше, если бы все это закончилось. Да, такие мысли закрадываются, и они реальны. Сложно представить, чтобы я воплотил подобные мысли в реальность, но они у меня есть", – сказал Брэдли.
Бывший баскетболист провел три месяца в отделении интенсивной терапии, затем еще четыре месяца в реабилитационном центре.
Что известно о карьере Шона Брэдли
- За карьеру Брэдли поиграл за Филадельфию, Нью-Джерси и Даллас. Из спорта он ушел в 2005 году.
- Рост Шона – 229 сантиметров. Он занимает 4 место в списке самых высоких баскетболистов в истории НБА.