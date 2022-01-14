У січні 2021 року Шон травмував спинний мозок, коли його на велосипеді збив автомобіль.

До слова З'ясовували стосунки за допомогою кулаків: під час матчу НБА уболівальники влаштували бійку

"Я не знаю, як полегшити тягар, що лежить на моїй дружині. Можливо, було б краще, якби все це закінчилося. Так, такі думки закрадаються, і вони є реальними. Складно уявити, щоб я втілив подібні думки в реальність, але вони в мене є", – сказав Бредлі.

Колишній баскетболіст провів три місяці у відділенні інтенсивної терапії, а потім ще чотири місяці у реабілітаційному центрі.

Що відомо про кар'єру Шона Бредлі