У січні 2021 року Шон травмував спинний мозок, коли його на велосипеді збив автомобіль.
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"Я не знаю, як полегшити тягар, що лежить на моїй дружині. Можливо, було б краще, якби все це закінчилося. Так, такі думки закрадаються, і вони є реальними. Складно уявити, щоб я втілив подібні думки в реальність, але вони в мене є", – сказав Бредлі.
Колишній баскетболіст провів три місяці у відділенні інтенсивної терапії, а потім ще чотири місяці у реабілітаційному центрі.
Що відомо про кар'єру Шона Бредлі
- За кар'єру Бредлі пограв за Філадельфію, Нью-Джерсі та Даллас. Зі спорту він пішов у 2005 році.
- Зріст Шона – 229 сантиметрів. Він посідає 4-те місце у списку найвищих баскетболістів в історії НБА.