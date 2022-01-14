В январе 2021 года Шон травмировал спинной мозг, когда его на велосипеде сбил автомобиль.

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"Я не знаю, как облегчить бремя, лежащее на моей жене. Возможно, было бы лучше, если бы все это закончилось. Да, такие мысли закрадываются, и они реальны. Сложно представить, чтобы я воплотил подобные мысли в реальность, но они у меня есть", – сказал Брэдли.

Бывший баскетболист провел три месяца в отделении интенсивной терапии, затем еще четыре месяца в реабилитационном центре.

Что известно о карьере Шона Брэдли