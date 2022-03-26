Я не военный, но в случае необходимости, я в любом случае приеду, – Ребров о помощи ВСУ

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров помогает украинским военным. Специалист рассказал, как изменилась его жизнь после полномасштабного вторжения.

"Каждый человек должен быть полезен на своем месте"

Ребров инициировал фонд помощи украинской армии. Также ему помогли украинские футболисты

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Каждый человек должен быть полезен на своем месте. Я не военный, но в случае необходимости, я в любом случае приеду, потому что это мой народ. Мы открыли фонд, очень большую сумму собрали, передали в фонд армии, сейчас помогаем точечно,

– сказал тренер.

Специалист отметил, что не понимает, как играют в футбол многие украинские игроки. По его словам, сейчас сложно сконцентрироваться на любой работе.

"Я не понимаю, как играют в футбол Ярмоленко, Зозуля, Зинченко, Малиновский. Их и мое психологическое состояние не позволяет сконцентрировано работать. Нет тех эмоций, которые были раньше", – добавил Ребров.