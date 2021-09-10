Я не приехал сюда в отпуск, – Роналду прокомментировал возвращение в МЮ

Криштиану Роналду впервые вышел на поле "Олд Траффорд" и дал первое интервью после возвращения в Манчестер Юнайтед. Португалец не приехал к "красным дьяволам" в отпуск.

"Буду важным элементом в последующие годы"

Португальский футболист дал эксклюзивное интервью клубному сайту Манчестер Юнайтед. Разговор Роналду провел с бывшим игроком МЮ Весом Брауном. Интересно, что оба футболиста играли в одной команде, когда Криштиану впервые играл за англичан.

Стоит увидеть Роналду вышел на поле знаменитого "Олд Траффорд": видео

Звезда футбола сразу заявил, что не приехал в Манчестер отдыхать, а хочет вместе с "красными дьяволами" праздновать успех и одерживать победы.

Я не приехал сюда в отпуск. Как я уже говорил, мой предыдущий период здесь был хорошим, я выиграл важные вещи и носил эту футболку много лет назад, но теперь я здесь, чтобы снова побеждать. Я способен на это – я и мои партнеры. Я готов начинать. Это хороший шанс для меня, для фанов, для клуба сделать один шаг вперед. Я готов и считаю, что буду важным элементом в следующие 3-4 года,

– сказал нападавший.

Пришел, чтобы создать новую историю Манчестер Юнайтед

Криштиану Роналду в прошлом выступал за Манчестер Юнайтед. В период с 2003 – 2009 года он сыграл за англичан 292 матча во всех турнирах, в которых отметился 118 голами.

Криштиану рад вернуться в команду, хотя сам никогда не задумывался об этом. Семья футболиста разделяет положительные эмоции Роналду.

Хорошие ощущения. Я знаю, что люди здесь другие. С тех пор как я приземлился в аэропорту Манчестера еще в 2003 году, то почувствовал эмоции людей. Это не из-за того, что я игрок Манчестера: они видели моё становление именно здесь, с тех пор как мне было 18 лет, со страстью и всем. Я чувствую себя эмоциональным, желаю,

– признался игрок атаки.

С тех пор в английском клубе изменилось все, кроме ментальности победителя. Так думает сам португальский форвард. Он перешел из Ювентуса в МЮ ради того, что создать историю и помочь команде вернуть ей заслуженное место.

Роналду отметил, что будет сильно волноваться перед первым матчем после возвращения в Манчестер. У него будут те же переживания, которые были перед дебютом на "Олд Траффорд".