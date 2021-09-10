"Буду важливим елементом у наступні роки"

Португальський футболіст дав ексклюзивне інтерв'ю клубному сайту Манчестер Юнайтед. Розмову Роналду провів із колишнім гравцем МЮ Весом Брауном. Цікаво, що обидва футболісти грали в одній команді, коли Кріштіану вперше грав за англійців.

Варто побачити Роналду знову вийшов на поле знаменитого "Олд Траффорд": відео

Зірка футболу відразу заявив, що не приїхав у Манчестер відпочивати, а хоче разом із "червоними дияволами" святкувати успіх та здобувати перемоги.

Я не приїхав сюди у відпустку. Як я уже казав, мій попередній період тут був хорошим, я виграв важливі речі та носив цю футболку багато років тому, але тепер я тут, щоб знову перемагати. Я здатний на це – я та мої партнери. Я готовий розпочинати. Це хороший шанс для мене, для фанів, для клубу зробити один крок уперед. Я готовий і вважаю, що буду важливим елементом у наступні 3-4 роки,

– сказав нападник.

До слова. Кріштіану Роналду у минулому виступав за Манчестер Юнайтед. У період з 2003 – 2009 роки він зіграв за англійців 292 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився 118 голами.

Прийшов, щоб створити нову історію Манчестер Юнайтед

Кріштіану радий повернутись у команду, хоча сам ніколи не задумувався про це. Сім'я футболіста розділяє позитивні емоції Роналду.

Хороші відчуття. Я знаю, що люди тут інші. Відколи я приземлився в аеропорту Манчестера ще у 2003 році, то відчув емоції людей. Це не через те, що я гравець Манчестера: вони бачили моє становлення саме тут, відколи мені було 18 років, з пристрастю та усім. Я почуваюся емоційним, маю бажання,

– зізнався гравець атаки.

З того часу в англійському клубі змінилось все, крім ментальності переможця. Так гадає сам португальський форвард. Він перейшов з Ювентуса в МЮ заради того, що створити історію та допомогти команді повернути їй заслужене місце.

Роналду зазначив, що сильно хвилюватиметься перед першим матчем після повернення у Манчестер. У нього будуть ті ж переживання, які були перед дебютом на "Олл Траффорд".