Я не политик, – теннисист из России назвал отстранение от Уимблдона бессмысленным

Российских и белорусских теннисистов официально отстранили от участия в Уимблдоне. Россиянин Андрей Рублев не понимает, почему спорт должен страдать из-за политики.

Рублев: Это ни к чему не приведет и ничем не поможет

Вторая ракетка России Андрей Рублев прокомментировал отстранение россиян и белорусов от Уимблдона. Теннисист не видит в этом решения никакой логики. Россиянин уверен, что такие действия ничего не изменят.

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Российский спортсмен заявил. что он вообще не следит за новостями, ничего не знает, что делается в мире, потому что тяжело работает на корте.

Имели звонок. Между несколькими игроками и Уимблдоном. Мы просто поговорили о ситуации и о том, какое решение мы могли бы найти. Если быть честным, то причины, по которой нам дали бан... они бессмысленны. В том, что они дают, даже нет никакой логики. Я бы понял, если бы, например, то, что они забанят нас, теннисистов из России и Беларуси, хотя на полпроцента привело к каким-либо изменениям или помогло. Но это ни к чему не приведет и ничем не поможет. Поэтому то, что сейчас происходит, это полная дискриминация нас, и я думаю это большее предложение правительства,

– сказал россиянин.

В первые полномасштабные вторжения России в Украину Рублев призвал к миру. После одного из победных поединков Андрей написал на объективе камеры "Нет войне, пожалуйста".

А теперь теннисист говорит, что не смотрит за новостями. Хотя еще тогда уже заговорил о мире.

Готов отдать призу пострадавшим семьям

Ради участия в Уимблдоне Рублев готов отказаться от всех заработанных призовых, которые могут отдать на гуманитарную помощь пострадавшим семьям.

"Мне кажется, такой шаг, по крайней мере, что-то сделает и покажет, что правительство Британии выступает за мир и они реально хотят что-то делать для помощи. Мне кажется, если приблизительно посчитать возможную сумму, это может быть около миллиона фунтов. Мне кажется, это огромное сумма денег, которую за эти два месяца ни один другой спорт не пожертвовал, поэтому теннис мог бы стать первым видом спорта, который пожертвовал бы такую ​​сумму, и это было бы благодаря Уимблдону, так они собрали бы все уважение и уважение от всех. , что это был бы правильный шаг, чтобы обсудить и проверить это", – говорится в заявлении.

Рублев добавил, что он выходит на корт, чтобы соревноваться, а не говорить о политике. Теннисист добавил, что пытается показать, что в России тоже живут хорошие и воспитанные люди.

. Уимблдон стартует 27 июня и продлится до 10 июля на лондонском корте.