Я не поддерживаю его отношение к этому вопросу, – Гвоздик о позиции Ломаченко к войне
На бой Сауля Альвареса с Геннадием Головкиным пришли украинские боксеры. На поединке заметили Василия Ломаченко, Сергея Деревянченко и Александра Гвоздика.
Гвоздик: Мои отношения с Василием никак не связаны с "военной операцией"
Однако на общих фото Деревянченко и Гвоздика не заметили Ломаченко. Поэтому в СМИ начали распространяться слухи, будто бы Василия проигнорировали.
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В эксклюзивном интервью для сайта 24-го канала Александр Гвоздик разъяснил эту ситуацию.
"Я не могу говорить о Деревянченко. Я лично Василия не видел, но я знаю, что он был там. Но потому, что мы не общаемся... Мы не общались еще задолго до начала этой войны. Поэтому... Да никого я не игнорировал, я просто не делал ничего, чтобы с ним встретиться.
Мы не договаривались, потому что мы не общаемся. Но мои отношения с Василием никак не связаны с "военной операцией". Если вам интересно знать мое мнение... Я не поддерживаю его отношение к этому вопросу. Но повторюсь, что мое такое игнорирование не связано с его отношением к "военной операции". Это все произошло еще до этого", – сказал Гвоздик.
Позиция Ломаченко
- Василий Ломаченко вступил в территориальную оборону Белгород-Днестровского в первые дни полномасштабного вторжения россиян в Украину. Затем известные спортивные деятели стали уверять, что боксер служит в рядах ВСУ.
- Однако Василий не торопился комментировать российскую агрессию. Боксер впервые прокомментировал полномасштабную войну на территории Украины только на 6-м месяце войны. До этого он хранил свое молчание и публиковал в сети неоднозначные сообщения. В частности, и интервью со скандальным митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, которое дал 30 марта российской службе ВВС.
- В сентябре Ломаченко заявил, что посвящает свой предстоящий поединок Украине.