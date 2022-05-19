Но я не могу стрелять в людей, – Милевский объяснил, почему не поступил в терроборону

Бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский объяснил, почему он не присоединился к территориальной обороне. Он рассказал, как помогает во время войны.

Милевский: Я не буду ни в кого стрелять

По словам Милевского, Александр Алиев призвал вступить его в ряды территориальной обороны Киева. Однако он отказался.

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Экс-игрок Динамо рассказал, что не смог бы убить человека, и не важно кто бы это был.

"Да, Саша (Алиев – 24 канал) звал меня в терроборону. Но я не могу стрелять в людей. Кто бы они ни были. Израиль там, не знаю, Россия. Они, конечно, ко*ченые. То что они наделали. Я не буду ни в кого стрелять. В Сане свой выбор, свой путь. Я помогаю по-другому", – отметил эксигровец.

Милевский уверяет, что не отсиживается в период полномасштабной русско-украинской войны. По его словам, он помогал, но по-другому.

То разгружаем что-нибудь, то кефир, хлеб кому-то принесем на охрану. Кто чем. У каждого свой выбор. И каждый помогает по-своему. Да, может, Саша был и обижен. Но мы все равно вместе, мы живы,

– добавил Милевский.

Алиев защищал столицу от оккупантов

Бывший игрок Александр Алиев с первых дней полномасштабного наступления России на территорию Украины вступил в ряды территориальной обороны Киевской области.

Экс-футболист неоднократно выступал с резкими комментариями по поводу оккупантов. Он рассказал, что поступил бы с Путиным, если бы лично с ним встретился.

Сам бывший игрок родился в России. Именно в этой стране проживают его родители и родные.

Алиев признается, что они не понимают его позиции, поэтому между собой они перестали коммуницировать.