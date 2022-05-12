Я не мог и мечтать о таком дебюте, – Мудрик о первом матче в футболке сборной Украины

Левый вингер Шахтера Михаил Мудрик провел свой первый матч за главную команду страны. Футболист уже в дебютном поединке отличился голом.

Мудрик: Только хорошие эмоции, которые еще могут быть

Михаил Мудрик стал автором первого гола сборной Украины в ворота Боруссии Менхенгладбах. Футболист прокомментировал дебют за национальную команду.

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Вингер Шахтера признался, что даже не мечтал о таком дебюте в главной команде страны. Михаил рассказал, что у него не было волнения, несмотря на то, что этот поединок был первым за сборную.

Только хорошие эмоции еще могут быть. Я не мог и мечтать о таком дебюте – сборная победила, а я забил гол. Все хорошо. Волнения перед матчем не было, это обычное дело,

– сказал Мудрик.

"Его пас на меня – просто конфетка"

Результативную передачу из глубины поля Мудрику отдал Николай Шапаренко. Михаил отметил ассист динамовца, с которым у него сложилось отличное взаимодействие на футбольном поле.

"Мы понимаем друг друга. Возможно, видим футбол одинаково. Когда такое случается, то всегда легче на поле. В конце игры я хотел отдать ему, чтобы он забил. Думаю, неплохой пас у меня получился. А его пас на меня – просто конфетка". Он все сделал так, как надо. Он видел, что я набираю скорость, что не нужно было отдавать мне передачу в ноги, а немного вперед. Мне как раз хватило этих метров, чтобы обыграть соперника", - добавил футболист Шахтера.

Поединок закончился победой подопечных Александра Петракова со счётом 1:2. Второй гол в составе "сине-желтых" забил Александр Пихалёнок.

Мудрик был одним из самых активных и заслуженно получил звание "Лев матча". Следует отметить мощную поддержку трибун, заполненных украинцами. Напомним, что граждане Украины могли посетить матч совершенно бесплатно.