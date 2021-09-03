Я не хотел уходить, – Шевченко рассказал скандальные детали своей отставки из сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который 1 августа покинул свой пост, прибыл в Киев и во время встречи с представителями СМИ рассказал подробности своего ухода из национальной команды.

Специалист назвал прекрасными пять лет у руля национальной команды, во время которых, по его словам, он получил огромное удовольствие.

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"Мы были, как одно целое. Была очень важной атмосфера, которая была в сборной. Все месседжи, которые хотели, мы доносили", – отметил Шевченко.

Бывших руководитель "сине-желтых" заверил, что после Евро-2020 он и его штаб приняли решение продлить контракт, о чем сообщил президенту Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, на что тот якобы ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому тренер улетел в отпуск.

Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было. 30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт истек,

– резюмировал Шевченко.

Что известно об отставке Шевченко