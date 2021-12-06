Я не ехал делиться опытом с боевиками, – каратист Горуна о поездке в Россию

Титулованный украинский каратист Станислав Горина в 2016 году ездил в Москву проводить семинары для детей. Через 5 лет Горуне решили напомнить поездку в Россию.

Люди в Новосибирске не знали о войне

Спортсмен возразил, что ему платили российскими рублями за поездку в Россию. Также спортсмен отметил, что был удивлен, ведь в Новосибирске люди вроде бы не знали о военной агрессии России против Украины.

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Во-первых, мне никто рублями не платил. Что мне самому было странно, люди в Новосибирске даже не знали о том, что происходит возле их западной границы. Там пропаганда не велась, люди из Центральной России не особо понимали, что мы воюем, они не были в курсе происходящих событий,

– сказал Горуна.

Каратист отметил, что общался со спортсменами, которые, по его словам, – аполитичны.

"Они аполитичны, их эта ситуация мало интересует. Если бы они были "пророссийскими", вряд ли приглашали бы меня из Украины, чтобы я тренировал их детей. То были наши личные отношения, сложившиеся еще до войны", – рассказал украинец.

Он заверил, что ехал в Россию работать с детьми, а не обучать боевиков.

И я не ехал делиться опытом с боевиками или военными, я ехал работать с детьми. Я 18 лет занимаюсь каратэ и вышел на топовый уровень, имею определенную компетентность в своем виде спорта. Мне надо делиться этими знаниями. Я также ездил в Австралию, Канаду, Чили. Объездил всю Европу – для меня это не имело политического подтекста,

– сказал Горуна.

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В завершение львовянин заявил, что не скрывал свою поездку в Россию. Его удивляет, что эту историю решили использовать против него именно сейчас.

"Во-вторых, я не ехал втайне, чтобы мне сейчас за это было стыдно. Откуда у людей информация о путешествии? Из моего фейсбука, тогда на это никто даже не отреагировал. А сейчас, когда кому-то стало нужно, эту историю используют против меня. Что за подмена понятий? Опять двойные стандарты. Лицемерие и лукавство", – резюмировал Станислав.

Станислав Горуна – бронзовый призер Олимпийских игр в Токио. Чемпион Европы 2021, победитель Всемирных игр 2017 года и Европейских игр 2019 года. Бронзовый призер чемпионата мира 2014 года.