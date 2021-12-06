Люди в Новосибірську не знали про війну

Спортсмен заперечив, що йому платили російськими рублями за поїздку в Росію. Також спортсмен зазначив, що був здивований, адже в Новосибірську люди начебто не знали про військову агресію Росії проти України.

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По-перше, мені ніхто рублями не платив. Що мені самому було дивно, люди в Новосибірську навіть не знали про те, що відбувається біля їхнього західного кордону. Там пропаганда не велася, люди з Центральної Росії не особливо розуміли, що ми воюємо, вони не були в курсі подій, що відбуваються,

– сказав Горуна.

Каратист зазначив, що спілкувався зі спортсменами, які, за його словами, – аполітичні.

"Вони аполітичні, їх ця ситуація мало цікавить. Якби вони були "проросійськими", навряд чи запрошували б мене з України, щоб я тренував їхніх дітей. То були наші особисті стосунки, що склалися ще до війни", – розповів українець.

Він запевнив, що їхав у Росію працювати з дітьми, а не навчати бойовиків.

І я не їхав ділитися досвідом із бойовиками чи військовими, я їхав працювати з дітьми. Я 18 років займаюся карате та вийшов на топовий рівень, маю певну компетентність у своєму виді спорту. Мені треба ділитися цими знаннями. Я також їздив до Австралії, Канади, Чилі. Об'їздив усю Європу – для мене це не мало політичного підтексту,

– сказав Горуна.

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На завершення львів'янин заявив, що не приховував свою поїздку до Росії. Його дивує, що цю історію вирішили використали проти нього саме зараз.

"По-друге, я не їхав потай, щоб мені зараз за це було соромно. Звідки у людей інформація про подорож? З мого фейсбуку, тоді на це ніхто навіть не відреагував. А зараз, коли комусь стало потрібно, цю історію використовують проти мене. Що за заміна понять? Знову подвійні стандарти. Лицемірство та лукавство", – резюмував Станіслав.

До уваги. Станіслав Горуна – бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо. Чемпіон Європи 2021, переможець Всесвітніх ігор 2017 року та Європейських ігор 2019 року. Бронзовий призер чемпіонату світу 2014 року.