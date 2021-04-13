Жуниор Мораес признался, что гордится выступать в составе сборной Украины.

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"Я забил гол за сборную Украины, это было очень важным моментом в моей карьере. Я люблю Украину и хочу играть за сборную Украины. И если я не забиваю, чувствую себя очень трудно. Хочу все сделать для сборной Украины и ее побед", – сказал Мораес.

Уникальный рекорд сборной Украины

Украинский паспорт Мораес получил в марте 2019 года. Бывший бразилец выступает в чемпионате Украины с 2012 года. Футболист стал самым старшим автором первого гола в футболке сборной Украины. Он отличился в возрасте 33 года 358 дней.

По этому показателю он превзошел другого бразильца с украинским паспортом и одного из лидеров Металлиста Эдмара, который свой дебютный гол за Украину забил 8 лет назад в 33 года и 82 дня.

К слову, Мораес вошел в топ-3 самых возрастных бомбардиров в истории украинской сборной. Лидирует в этом рейтинге нынешний наставник команды Андрей Шевченко – забивал в 35 лет 256 дней. Второе место занимает тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань – 34 года 346 дней.