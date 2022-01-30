Я хочу тебя тра**уть, – девушка Гринвуда выложила аудио, где ее принуждают к сексу

Модель Харриет Робсон, девушка футболиста Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда, опубликовала аудиозапись, где ее принуждают к сексу. Модель обвинила Гринвуда в насилии.

Публикации исчезли из инстаграма модели

Сообщается, что аудио были опубликованы в инстаграме девушки сразу после серии фото, где Робсон показала следы побоев.

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Через некоторое время все сторис исчезли из инстаграма Робсон, однако британские СМИ успели расшифровать записи.

На аудио мужской голос говорит: "Мне наплевать на то, что ты хочешь. Харриет, тебе надо поднять ноги. Подними свои чертовы ноги".

В ответ женский голос говорит: "Нет, я не хочу заниматься сексом". После этого снова говорит мужчина: "Мне наплевать, что ты хочешь. Заткнись и не разговаривай со мной".

Она отвечает: "Перестань подставлять ко мне свой член".

Далее слышен голос мужчины: "Я хочу тебя тра**уть. Мне наплевать, что ты не хочешь заниматься со мной сексом, слышишь? Я тебя вежливо попросил, а ты не хочешь. Что ты еще хочешь, чтобы я сделал? Толкни меня еще раз и посмотри, что с тобой будет".

"Нет", – ответила Харриет.



Гринвуд и модель Робсон / Фото из инстаграма футболиста