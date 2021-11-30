Я годами вызывал его на бой, – Хейни назвал желаемых соперников, среди них есть Ломаченко
Источник:Last Stand Podcast with Brian Custer
Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хейни готов выйти на ринг с Василием Ломаченко. Американский боксер заявил, что годами призывает украинца провести бой.
Хейни: Я хочу драться с лучшими
23-летний боксер из США заверил, что хочет боксировать только против лучших бойцов мира. Он не избегает серьезных соперников и назвал тройку оппонентов, с которыми был бы не прочь провести бой.
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Среди многочисленных поединков были поединки с Теофимо Лопесом, Джервонтой Дэвисом и Василием Ломаченко. Один из этих боев добавил бы авторитетности карьере Девина: "Победы над ними позволят мне попасть в список pound-for-pound и укрепят мои позиции".
Хейни добавил, что уже не первый год призывает украинца провести с ним поединок.
Я годами вызывал Лому. Я хочу сразиться с лучшими. Я говорил об этом и готов драться с любым соперником. Я никого не избегаю, ни от кого не бегаю. Я желаю выйти на ринг и испытать свои навыки с лучшими бойцами,
– сказал Хейни.
Следующие поединки боксеров
- Пока что этот бой не является реальным. Уже 4 декабря Хейни посоревнуется с Джозефом Диасом в Лас-Вегасе (США). А через семь дней на ринг выйдет Ломаченко, который в Нью-Йорке встретится с ганцем Ричардом Комми.
- Напомним, что недавно Лопес сенсационно потерял чемпионские титулы после поражения от Джорджа Камбососа. Австралиец получил пояса, которые ранее принадлежали Ломаченко, после раздельного решения судей. Реванша между бойцами может не быть, так как в соглашении поединка такой опции нет. Все зависит только от Камбососа и его планов.
- Пока неизвестно, когда Дэвис вернется на ринг. Последний раз Джервонта боксировал в июне 2021 года, когда одержал победу над Марио Барриосом.