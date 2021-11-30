Я годами вызывал его на бой, – Хейни назвал желаемых соперников, среди них есть Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хейни готов выйти на ринг с Василием Ломаченко. Американский боксер заявил, что годами призывает украинца провести бой.

Хейни: Я хочу драться с лучшими

23-летний боксер из США заверил, что хочет боксировать только против лучших бойцов мира. Он не избегает серьезных соперников и назвал тройку оппонентов, с которыми был бы не прочь провести бой.

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Среди многочисленных поединков были поединки с Теофимо Лопесом, Джервонтой Дэвисом и Василием Ломаченко. Один из этих боев добавил бы авторитетности карьере Девина: "Победы над ними позволят мне попасть в список pound-for-pound и укрепят мои позиции".

Хейни добавил, что уже не первый год призывает украинца провести с ним поединок.

Я годами вызывал Лому. Я хочу сразиться с лучшими. Я говорил об этом и готов драться с любым соперником. Я никого не избегаю, ни от кого не бегаю. Я желаю выйти на ринг и испытать свои навыки с лучшими бойцами,

– сказал Хейни.

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