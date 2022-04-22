Я до последнего не верил, – Беленюк о полномасштабном вторжении России

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк рассказал, как изменилась его деятельность после полномасштабного вторжения России. Спортсмен активно помогает военным и местным.

Беленюк: Перші декілька днів була так звана "адаптація"

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Жан Беленюк розповів про вимушені зміни у своєму житті. Олімпійський чемпіон до останнього не вірив, що Росія може прийти з війною у нашу країну.

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"Наверное, как и у каждого украинца… Первые несколько дней была так называемая "адаптация". Я до последнего в это не верил, если честно. Хотя нас предупреждали, что большая концентрация российских войск на границе, что все возможно. Мы были готовы, но я до последнего не мог поверить в то, что люди, которые называют нас так называемым "братским народом", могут пойти с оружием и будут пытаться нас уничтожить", –отметил Жан.

Атлет делает все возможное для скорейшей победы Украины. Он помогает военным, развозит гуманитарную помощь местным, а также ведет войну на информационном фронте.

Поэтому живем в новой реальности, делаем все для победы, волонтерим, помогаем армии, пытаемся одерживать победы на спортивном фронте, помогаем атлетам, которые могут себя проявить на международной арене, ведем войну на информационном фронте.

– добавил Беленюк.

Обратите внимание! Полное интервью с Жаном Беленюком читайте на сайте 24 канала по ссылке.