Я был в уборной дольше, чем спал, – норвежский лыжник о неудаче в марафоне на Олимпиаде

На Олимпийских играх состоялся последний старт в лыжных гонках. Спортсмены соревновались в марафоне.

Клебо: У меня были проблемы с желудком

Хотя эта гонка оказалась несколько ненастоящей, поскольку ее сократили на 22 километра. Это решили сделать из-за аномального холода.

К слову "Обрезанный" марафон на Олимпиаде: из-за экстремального холода дистанцию сократили почти вдвое

Главный из фаворитов на победу – норвежец Йоханнес Клебо – неожиданно сошел с дистанции.

На протяжении первых восьми километров норвежец был лидером. Однако уже на отметке 9.7 километра титулованный лыжник начал терять секунды. После экватора гонки Клебо проигрывал лидерам больше минуты.

Уже на 20-м километре Клебо решил сойти с дистанции.

Сам лыжник прокомментировал свое провальное выступление. Оказалось, что у него были проблемы со здоровьем еще до начала марафона.

Прошлой ночью я вообще не спал. У меня были проблемы с желудком, не знаю, с чем они связаны. Но я был в уборной дольше, чем спал за последние 24 часа. Думал, что не пройду даже пять миль, но потом дистанцию сократили. Это уже совсем другая гонка. Но я все равно не смог ее преодолеть, это не сработало,

– сказал Клебо.

Олимпийским чемпионом в марафоне стал спортсмен ОКР Александр Большунов, серебро – у Ивана Якимушкина, а бронза досталась норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.

Украина не принимала участия в этой дисциплине.

Йоханнес Клебо: что известно