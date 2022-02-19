Клебо: У меня были проблемы с желудком
Хотя эта гонка оказалась несколько ненастоящей, поскольку ее сократили на 22 километра. Это решили сделать из-за аномального холода.
К слову "Обрезанный" марафон на Олимпиаде: из-за экстремального холода дистанцию сократили почти вдвое
Главный из фаворитов на победу – норвежец Йоханнес Клебо – неожиданно сошел с дистанции.
На протяжении первых восьми километров норвежец был лидером. Однако уже на отметке 9.7 километра титулованный лыжник начал терять секунды. После экватора гонки Клебо проигрывал лидерам больше минуты.
Уже на 20-м километре Клебо решил сойти с дистанции.
Сам лыжник прокомментировал свое провальное выступление. Оказалось, что у него были проблемы со здоровьем еще до начала марафона.
Прошлой ночью я вообще не спал. У меня были проблемы с желудком, не знаю, с чем они связаны. Но я был в уборной дольше, чем спал за последние 24 часа. Думал, что не пройду даже пять миль, но потом дистанцию сократили. Это уже совсем другая гонка. Но я все равно не смог ее преодолеть, это не сработало,
– сказал Клебо.
Олимпийским чемпионом в марафоне стал спортсмен ОКР Александр Большунов, серебро – у Ивана Якимушкина, а бронза досталась норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.
Украина не принимала участия в этой дисциплине.
Йоханнес Клебо: что известно
- 25-летний лыжник является 5-кратным олимпийским чемпионом. На счету спортсмена семь медалей зимних Игр.
- В Пекине он получил две золотых награды, а также одно серебро и бронзу.
- Клебо – 6-кратный чемпион мира, а также 2-кратный победитель общего зачета Кубка мира.