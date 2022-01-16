Я бы никогда так не сделал, – Вернидуб о переезде украинского футболиста в Россию
Источник:ютуб-канал "ОТДУШИВДУШУ"
Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб рассказал, кого из украинских футболистов хотел видеть в своем клубе.
Хотел пригласить в команду Іванісеню
Вернидуб отметил, что хотел видеть в своей команде Филиппа Будковского. Однако с ним не удалось договориться.
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Хотел Тотовицкого. Знаю его по работе в Заре. На мой взгляд, это один из лучших на позиции "десятки". У него нет проблем с мячом, техника на высоком уровне, скорость есть,
– сказал наставник Шерифа.
Также Вернидуб отметил, что хотел пригласить в молдавский клуб Дмитрия Иванисеню, который сейчас играет в России.
"Еще очень хотел Дмитрия Иванисеню. Я его сам набрал, сказал: "Дима, знаю, что ты сейчас без клуба". Он сказал, что ждет, поступило предложение, вот-вот должен уехать, но мне этот выбор не понравится. Почему? Потому что в Россию. Говорю: "Дима, это твой выбор, что я тебе могу сказать? Ты выбрал. Это я сказал, что никогда, значит, никогда, а это твое право", – заявил Вернидуб.
Дмитрий Иванисеня: что известно
- Иванисеня является воспитанником донецкого Шахтера, но закрепиться в составе "горняков" он не смог. Дмитрий неоднократно был в аренде в Мариуполе.
- В сезоне 2018/19 Иванисеня решил поехать за границу и подписал контракт с тбилисским Динамо.
- Два сезона Иванисеня играл в луганской "Заре".
- Иванисеня в своем активе имеет одну игру за национальную сборную Украины. Осенью 2019 года он дебютировал за "желто-синих" в матче против Эстонии.
- В июле 2021-го Дмитрий Иванисеня стал игроком российского Крылья Советов.