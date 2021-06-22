Я бы не стал недооценивать Яремчука, – легендарный футболист Милана

Бывший игрок Милана и Интера Фульвио Колловати дал свое видение относительно подписания Романа Яремчука в итальянский клуб.
64-летний экс-футболист считает, что Милану сейчас крайне необходим новый форвард из-за проблем со здоровьем у текущего ветерана футбола – Златана Ибрагимовича.
К слову Трансфер Яремчука в Милан может сорваться: 15 миллионов евро мало для Гента
"Нам нужен еще один форвард. Жиру и Ибрагимовича не хватит на сезон, который проводит Милан. Я бы не стал недооценивать Яремчука. В 90-х Скухрави поразил Чехословакию, а Дженоа купила его. Там он забил кучу голов", – сказал Колловати.
Яремчук хочет покинуть Гент
- Бельгийский Гент обещал отпустить забивного форварда после Евро-2020. Перед стартом турнира Яремчук не стал конкретно отвечать на вопрос о своем будущем в Бельгии.
- В этом сезоне Яремчук сыграл 43 матча за Гент во всех турнирах, в которых 23 раза отмечался в воротах соперников во всех турнирах и отдал 8 ассистов.
- Его контракт с клубом Бельгии рассчитан до конца июня 2025 года.
- Специализированный портал Transfermarkt оценил стоимость футболиста в 15 миллионов евро.