Я бы не стал недооценивать Яремчука, – легендарный футболист Милана

Бывший игрок Милана и Интера Фульвио Колловати дал свое видение относительно подписания Романа Яремчука в итальянский клуб.

64-летний экс-футболист считает, что Милану сейчас крайне необходим новый форвард из-за проблем со здоровьем у текущего ветерана футбола – Златана Ибрагимовича.

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"Нам нужен еще один форвард. Жиру и Ибрагимовича не хватит на сезон, который проводит Милан. Я бы не стал недооценивать Яремчука. В 90-х Скухрави поразил Чехословакию, а Дженоа купила его. Там он забил кучу голов", – сказал Колловати.

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