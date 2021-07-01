Извини, Англия, Украина разобьет тебя, – Усик обратился к фанам перед матчем Евро-2020

Футбольные фанаты в предвкушении матча 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией. Подогреть интерес к поединку Евро-2020 решил украинский боксер Александр Усик.

Усик: Украина – чемпион

Непобедимый боксер обратился к болельщикам сборной Англии. Наш боксер заявил, что Украина победит их сборную в четвертьфинале Евро-2020.

К слову Сейчас давление будет в сборной Англии, – Свитолина на Уимблдоне прокомментировала матч Украины

Извини, Англия, Украина разобьет тебя. Украина – чемпион,

– лаконично сказал Усик.

Украина – Англия: главное

Украина и Англия встретятся 3 июля в Риме. Поединок на стадионе "Олимпико" начнется в 22:00.

Украина и Англия сыграли 7 очных матчей. Предыдущие два поединка завершились вничью. В активе Украины только одна победа против четырех в Англии.

Поединок между украинцами и англичанами будет обслуживать немец Феликс Брых.

У Усика есть армия фанатов в Великобритании после того, как в ноябре 2018 года нокаутировал британца Тони Белью. Также Усик в 2020 году избил в Лондоне Дерека Чисору. Следующий поединок Усика должен состояться в Лондоне. Украинец встретится с британцем Энтони Джошуа.