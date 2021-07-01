Усик: Україна – чемпіон
Непереможний боксер звернувся до вболівальників збірної Англії. Наш боксер заявив, що Україна переможе їх збірну у чвертьфіналі Євро-2020.
До слова Зараз тиск буде на збірній Англії, – Світоліна на Вімблдоні прокоментувала матч України
Вибач, Англія, Україна розіб'є тебе. Україна – чемпіон,
– лаконічно сказав Усик.
Україна – Англія: головне
- Україна та Англія зустрінуться 3 липня у Римі. Поєдинок на стадіоні "Олімпіко" розпочнеться о 22:00.
- Україна та Англія зіграли 7 очних матчів. Попередні два поєдинки завершилися внічию. В активі України тільки одна перемога проти чотирьох в Англії.
- Поєдинок між українцями та англійцями буде обслуговувати німець Фелікс Брих.