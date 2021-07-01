Усик: Україна – чемпіон

Непереможний боксер звернувся до вболівальників збірної Англії. Наш боксер заявив, що Україна переможе їх збірну у чвертьфіналі Євро-2020.

До слова Зараз тиск буде на збірній Англії, – Світоліна на Вімблдоні прокоментувала матч України

Вибач, Англія, Україна розіб'є тебе. Україна – чемпіон,

– лаконічно сказав Усик.

Усик має армію фанатів у Великій Британії після того, як у листопаді 2018 року нокаутував британця Тоні Белью. Також Усик у 2020 році побив у Лондоні Дерека Чісору. Наступний поєдинок Усика має відбутися у Лондоні. Українець зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа.

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