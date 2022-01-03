Известный украинский футболист завершил карьеру и стал тренером клуба УПЛ

35-летний защитник Колосса Виталий Гавриш завершил игровую карьеру. Гавриш вошел в тренерский штаб главного тренера ковалевцев Ярослава Вишняка.

В этом сезоне Гавриш провел 7 матчей за ковалевский клуб, результативными действиями не отмечался.

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"Виталий всегда отдавался на поле на полную и помог Колосу выиграть Первую лигу чемпионата Украины, получить пропуск в УПЛ, впервые в истории пробиться в еврокубки. Заслуги Гавриша в завоеваниях нашей команды трудно переоценить. Спасибо, капитан, за самоотдачу и характер. Желаем успехов и сил в тренерской деятельности", – говорится в заявлении Колоса.

Что известно о карьере Гавриша