Об этом сообщил британский промоутер Эдди Хирн.

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"В андеркарде боя Джошуа – Усик мы пытаемся устроить возвращение Каллума Смита в рамках полутяжелого веса. Флориан Марку будет драться с Максимом Проданом. Это отличный поединок, который должен был состояться в "Бойцовском лагере". Возможно, я завершу работу над кардио на этих выходных, а потом состоится анонс", – сказал он.

Отметим, что в андеркарде боя Усик – Джошуа также выступит украинец Даниэль Лапин, в активе которого четыре победы в четырех боях на профиринге.

Бой Усик – Джошуа: что известно