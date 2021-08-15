Об этом сообщил британский промоутер Эдди Хирн.
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"В андеркарде боя Джошуа – Усик мы пытаемся устроить возвращение Каллума Смита в рамках полутяжелого веса. Флориан Марку будет драться с Максимом Проданом. Это отличный поединок, который должен был состояться в "Бойцовском лагере". Возможно, я завершу работу над кардио на этих выходных, а потом состоится анонс", – сказал он.
- Отметим, что в андеркарде боя Усик – Джошуа также выступит украинец Даниэль Лапин, в активе которого четыре победы в четырех боях на профиринге.
Бой Усик – Джошуа: что известно
- Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Билеты на этот бой раскупили за один день.
- На кону будут три чемпионских пояса (WBA, WBO, IBF), которые принадлежат Джошуа.
- Для Усика это будет третий бой в тяжелом весе. Первые два (против Чезза Уизерспуна и Дерека Чисоры) он выиграл.