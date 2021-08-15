Про це повідомив британський промоутер Едді Хірн.
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"В андеркарті бою Джошуа – Усик ми намагаємося влаштувати повернення Каллума Сміта в рамках напівважкої ваги. Флоріан Марку буде битися з Максимом Проданом. Це відмінний поєдинок, який повинен був відбутися у "Бійцівському таборі". Можливо, я завершу роботу над кардіо на цих вихідних, а потім відбудеться анонс" – сказав він.
- Зазначимо, що в андеркарді бою Усик – Джошуа також виступить українець Даніель Лапін, в активі якого чотири перемоги в чотирьох боях на профірингу.
Бій Усик – Джошуа: що відомо
- Бій Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Квитки на цей бій розкупили за один день.
- На кону будуть три чемпіонські пояси (WBA, WBO, IBF), які належать Джошуа.
- Для Усика це буде третій бій у важкій вазі. Перші два (проти Чезза Візерспуна та Дерека Чісори) він виграв.