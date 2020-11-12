Киевское "Динамо" последние сезоны испытывает проблемы на позиции нападающего. После Жуниора Мораеса ни один из форвардов не смог стать стабильным игроком основного состава. Решить проблему нападающего "Динамо" хотел помочь известный футболист Никлас Бендтнер.

Бендтнер просил поговорить с руководством

О том, что бывший футболист сборной Дании Никлас Бендтнер хотел играть в "Динамо", рассказал датчанин Миккель Дуэлунд, который сейчас играет в Киеве. Об этом он рассказал SportArenaTV.

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Полузащитник "Динамо" Дуэлунд рассказал, что Бендтнер был заинтересован в переходе в киевский клуб. Он даже просил поговорить о его переходе с руководством "Динамо".

Когда я тренировался с ним в Дании, мы серьезно говорили с ним о переходе в "Динамо". Он тогда находился без клуба, ему было бы интересно поиграть за нас. Бендтнер попросил меня поговорить с руководством "Динамо" и передать, что он хочет играть за этот клуб,

– сказал Дуелунд.

Миккель убеждает, что Бендтнер загорелся идеей играть за "Динамо" и хотел переехать играть в Украину. Футболист предполагает, что трансфер не состоялся из-за зарплатных аппетитов нападающего.

"Но мне он сказал: "Если договоримся по зарплате – я 100% перейду в "Динамо", – рассказал Дуэлунд.

В итоге 32-летний Бендтнер стал игроком "Копенгагена" в сентябре 2019 года.