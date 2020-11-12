Київське "Динамо" останні сезони відчуває проблеми на позиції нападника. Після Жуніора Мораеса жоден з форвардів не зміг стати стабільним гравцем основного складу. Розв'язати проблему нападника "Динамо" хотів допомогти відомий футболіст Ніклас Бендтнер.

Бендтнер просив поговорити з керівництвом

Про те, що колишній футболіст збірної Данії Ніклас Бендтнер хотів грати у "Динамо", розповів данець Міккель Дуелунд, який наразі грає в Києві. Про це він розповів SportArenaTV.

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Півзахисник "Динамо" Дуелунд розповів, що Бендтнер був зацікавлений у переході у київський клуб. Він навіть просив поговорити про його перехід з керівництвом "Динамо".

Коли я тренувався з ним у Данії, ми серйозно говорили з ним про перехід у "Динамо". Він тоді перебував без клубу, йому було б цікаво пограти за нас. Бендтнер попросив мене поговорити з керівництвом "Динамо" і передати, що він хоче грати за цей клуб,

– сказав Дуелунд.

Міккель переконує, що Бендтнер загорівся ідеєю грати за "Динамо" і хотів переїхати грати в Україні. Футболіст припускає, що трансфер не відбувся через зарплатні апетити нападника.

"Але мені він сказав: "Якщо домовимося по зарплаті – я 100% перейду у "Динамо", – розповів Дуелунд.

У підсумку 32-річний Бендтнер став гравцем "Копенгагена" у вересні 2019 року.