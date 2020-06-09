Гонщик NASCAR Бубба Воллес знепритомнів після гонки серії в Атланті. Він не єдиний, хто скаржився на здоров'я.

Відео було опубліковано у Twitter. У ролику видно, що під час спроби дати інтерв'ю спортсмену почав погано почуватись та втратив свідомість. Лікарям довелося надавати йому медичну допомогу.

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Знепритомнів під час інтерв'ю

Причиною такого стану пілота стала екстремальна спека в Атланті – 500-мильний заїзд пройшов при температурі понад 30 градусів. На здоров'я спортсмен поскаржився одразу після фінішу.

Oh my God did Bubba Wallace just pass out during an interview? He mentioned being exhausted after standing up too fast after the race. Really scary moment after the #FOHQT500. #nascar pic.twitter.com/WE3bVjhGAl — Cameron Newton (@CamBNewton) June 7, 2020

Крім Воллеса ще два пілоти відчували себе погано після гонки. Джош Беліккі, який звернувся до медиків за допомогою та Раян Ньюман, який відмовився від інтерв'ю.

Додамо, що з Воллесом така ситуація вже не вперше. Схожа була під час його дебюту в NASCAR Cup, тоді він також втратив свідомість після гонки.

Додамо, що перемогу здобув гонщик Stewart-Haas Racing Кевін Гарвік. Другим фінішував пілот команди Joe Gibbs Racing Кайл Буш. Трійку лідерів замкнув Мартін Труекс-молодший.