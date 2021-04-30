В 2018 году Жилмар возглавил ФК Львов. Однако вскоре ФФУ сообщила, что у бразильца нет тренерской лицензии нужного уровня, чтобы тренировать клуб украинской Премьер-лиги. Поэтому он вынужден был покинуть Львов.

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Футбольный клуб Полесья два последних сезона выигрывал бронзовые медали чемпионата Житомирской области. А в 2018 году становился чемпионом.

Добавим, что Радомышль – родина капитана сборной Украины и игрока Манчестер Сити Александра Зинченко.

Что известно о тренерской карьере Жилмара

Свою тренерскую карьеру Жилмар начал в 2008 году – греческий Ираклис (Салоники). В Украине тренер начал работать, подписав контракт с запорожским Металлургом – тренер молодежной команды. Через год стал ассистентом главного тренера основной команды.

Также 50-летний бразильский специалист работал тренером в родной Бразилии, Саудовской Аравии и Макао.