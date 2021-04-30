В 2018 году Жилмар возглавил ФК Львов. Однако вскоре ФФУ сообщила, что у бразильца нет тренерской лицензии нужного уровня, чтобы тренировать клуб украинской Премьер-лиги. Поэтому он вынужден был покинуть Львов.
Смотрите также Шахтер может купить Бога, чтобы убедить итальянского тренера возглавить клуб
Добавим, что Радомышль – родина капитана сборной Украины и игрока Манчестер Сити Александра Зинченко.
Что известно о тренерской карьере Жилмара
Свою тренерскую карьеру Жилмар начал в 2008 году – греческий Ираклис (Салоники). В Украине тренер начал работать, подписав контракт с запорожским Металлургом – тренер молодежной команды. Через год стал ассистентом главного тренера основной команды.
Также 50-летний бразильский специалист работал тренером в родной Бразилии, Саудовской Аравии и Макао.