"Самый агрессивный волонтер Украины" Ребров рассказал, как спортсмены помогают ВСУ

В начале полномасштабного вторжения Сергей Ребров вместе с украинскими футболистами создал общий чат для помощи армии. Все передали по 1 миллиону евро.

Об этом 24 каналу рассказал бывший игрок сборной Украины и главный тренер клуба Аль-Айн (ОАЭ) Сергей Ребров. По его словам, все футболисты поддержали эту инициативу. Удалось собрать достаточно большую сумму.

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Ребров – "самый агрессивный волонтер Украины"

Известно, что в этом чате были Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Роман Яремчук и другие сборники. А профессиональный теннисист и кум Реброва Сергей Стаховский занимался поставкой волонтерки на передовую.

Еще раньше он шутил, что Ребров – "самый агрессивный волонтер Украины", потому что постоянно звонит и настойчиво хочет всем помочь.

Первоначальный взнос составил около 1 миллиона евро. Это уже когда начались военные действия. Я считал, что каждый футболист должен помочь. Особенно те, которые играют за границей. Ни один не отказался. Все помогли. Мы собрали достаточно большую сумму,

– отметил Ребров.

После этого Ребров и Стаховский несколько раз обращались к футболистам на нужды армии. В каждом конкретном случае удавалось собирать деньги и помогать военным.

Сам Ребров пытается реагировать на все обращения. Передает помощь и для детей, и на лекарства, и на другие важные потребности.

Любое обращение. Я сам звоню и спрашиваю что нужно. Чем могу – тем помогаю,

– подчеркнул Ребров.

Как Сергей Ребров помогает украинской армии: смотрите стрим на ютубе 24 канала

Напомним, недавно Сергей Ребров передал для украинских военных автомобиль Mitsubishi. На нем разместили инициалы тренера и его игровой номер – 11. В конце августа Ребров также передал автомобиль для защитников на Харьковском направлении. Они поблагодарили его в своем видеообращении.