Известны зарплаты игроков Манчестер Сити: сколько зарабатывает украинец Зинченко

В Англии опубликовали зарплатную ведомость Манчестер Сити перед стартом нового сезона-2021/2022 в АПЛ. Украинский футболист Александр Зинченко получает самую низкую зарплату в команде.

Зарабатывает меньше всего в МанСити

Манчестер Сити является одним из самых богатых клубов мира. За него выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко. Перед сезоном стало известно, кто же в таком клубе зарабатывает больше всего. Среди лидеров оказались два футболиста атакующей линии и центральный защитник.

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По информации издания, больше всех зарабатывает лидер "горожан" Кевин де Брюйне. – 385 тысяч фунтов в неделю. А вот за год бельгиец пополняет свой бюджет на 20,2 миллиона.

Вторым в этом рейтинге идет Рахим Стерлинг. Игрок сборной Англии зарабатывает в клубе 300 тысяч фунтов в неделю или 15,56 миллиона за год. Тройку самых высокооплачиваемых футболистов команды замкнул центрбек Джон Стоунс. Защитник получает 250 тысяч или 13 миллионов в год.

Следует отметить, что в десятку входят: Джек Грилиш, Фернандинью, Бернардо Силва, Илкай Гюндоган, Родри, Эмерик Ляпорт, Рияд Марес.

Украинец Александр Зинченко занимает в таком рейтинге последнее место. Футболист сборной Украины зарабатывает 20 тысяч в неделю или миллион в год. Это самая низкая зарплата среди игроков основной команды.

МанСити уже вошел в историю АПЛ. Клуб осуществил трансфер Джека Грилиша , который стал самым дорогим в английском первенстве.



Зарплаты игроков Манчестер Сити / Фото The Sun