Лестер – Манчестер Сити 1:0

Гол: Ихеаначо, 88 (пен.)

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Возможно, коллектив Хосепа Гвардиолы и хотел бы по итогам прошлого сезона завоевать сразу четыре титула, однако Кубок Англии у них из-под носа украл Челси и коллектив Брендана Роджерса, который и поставил подножку "пенсионерам" перед триумфальным для них финалом Лиги чемпионов УЕФА.

Как итог, именно "лисы" и "горожане" открывали новый футбольный сезон в Англии своим поединком на главной арене страны. Они встречались между собой уже 123 раза, и в 60 случаях "Сити" был сильнее (при 32-х победах соперников и 31 ничьей).

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко не сыграл против Лестера в этом матче. Более того, футболиста не было даже в заявке команды.

На старте матча МанСити создали супермомент. Гюндоган со стандарта шикарно обвел стенку, но Шмейхель в великолепном прыжке спас свою команду.

В середине первого тайма команды обменялись ударами. Сперва Стеффен на угловой перевел резкий удар с левого фланга со средней дистанции под ближнюю штангу от Варди. А через мгновение, удар с правого фланга "лис" от Мареза пришелся в корпус Сеюнджю, после чего мяч опустился уже сверху на сетку ворот.

На 26-й минуте Варди мог открывать счет, но он, оказавшись в выгодной позиции в штрафной, не смог переиграть Стеффена, попав точно во вратаря.

В конце первого тайма штанга спасла "горожан". Барнс на левом фланге отдал передачу на Варди, который атаковал с левой ноги, но попал в штангу.

После перерыва МанСити прибавил в темпе – и это следствие голевого момента у Гюндогана, который мощно набежал в штрафную и плотно пробил – правда, выше ворот. За несколько минут от самого центра поля убежал один на один с голкипером Марез, но в завершении пробил над воротами.

На 88-й минуте Манчестер Сити драматично заработал пенальти в собственные ворота. Дака не смог переиграть Стеффена, после удачной атаки Ихеаначо в чужой штрафной против Аке, но после этого форвард был сбит.

Сам Ихеаначо не без нервов пробил на средней высоте в правый угол и принес победу своей команде.

Лестер – Манчестер Сити видеообзор

Уже 15 августа Манчестер Сити стартует в АПЛ матчем против Тоттенхэма, а Лестер днем ранее сыграет с Вулверхэмптоном.