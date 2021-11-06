Известны зарплата и помощники Шевченко в итальянском Дженоа

6 ноября 2021 , 16:24
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Источник:

сайт Джанлуки Ди Марцио

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко близок к тому, чтобы возглавить итальянский клуб Дженоа. Известны новые детали контракта.

Шевченко будет работать с проверенной командой

Инсайдер Джанлука Ди Марцио уверяет, что вместе с украинцем в Италию отправится весь его штаб. Андреа Малдера и Мауро Тассоти будут помогать украинскому специалисту. Они 5 лет работали с ним в сборной Украины.

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Отмечают, что Шевченко прилетит в Италию во вторник.

В генуэзском клубе 45-летний специалист будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов.

"Грифоны" на своем официальном сайте объявили об увольнении главного тренера Давиде Баллардини.

Что известно о переходе Шевченко к Дженоа

  • Ранее сообщалось, что Шевченко может возглавить итальянский клуб Дженоа.
  • У экс-тренера сборной Украины есть два варианта: трехлетнее соглашение, или же двухлетний контракт с опцией продления на третий год.
  • 15 ноября американская инвестиционная компания "777 Partners" официально станет новым руководством клуба. Они хотят, чтобы Дженоа был узнаваем не только в Италии, но и за рубежом.
  • Итальянский клуб Дженоа стал первым чемпионом Италии. Команда получила 9 Скудетт.
  • Последним местом работы Андрея Шевченко была сборная Украины, с которой он доходил до четвертьфинала Евро-2020.
  • Звездный футболист покинул команду 1 августа после окончания контракта.

"Грифоны" на своем официальном сайте объявили об увольнении главного тренера Давиде Баллардини.

 

Автор: Дарина Жданович