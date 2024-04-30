"Было сложно реагировать на критику": тренер о возвращении известной биатлонистки в лыжные гонки

Жан-Марк Шабло прокомментировал решение Стины Нильссон вернуться в лыжные гонки. 30-летняя шведка не смогла оправдать возложенные на нее надежды в биатлоне.

Олимпийская чемпионка 2018 года в лыжном спринте Стина Нильсон, которая последние четыре года пыталась реализоваться в биатлоне, возвращается в лыжные гонки. Решение 30-летней спортсменки стало неожиданным не только для болельщиков, но и для тренерского штаба.

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Стена Нильсон шокировала тренера по стрельбе

Тренер по стрельбе женской сборной Швеции по биатлону Жан-Марк Шабло высказал мнение, что Стена Нильсон решила снова сменить вид спорта из-за критики, с которой ей пришлось столкнуться из-за не слишком успешных результатов.

"Она сказала мне, что хочет кое-что обсудить и что мне это не понравится. Когда она рассказала об уходе, я всего несколько минут пытался убедить ее, но быстро понял, что свое решение она уже приняла. Я говорил ей, что она близка к успехам в биатлоне.

Ей не хватало стабильности в лыжном ходе, которая позволила бы ей спокойнее проводить стрельбу. В целом, же, она добилась хороших результатов в биатлоне. Однако ей все сложнее было реагировать на критику, с которой она раньше не сталкивалась. Поэтому я ни о чем не жалею и очень за нее рад", – сказал Жан-Марк Шабло.

Напомним, лучшим личным выступлением Стины Нильссон в биатлоне стало третье место в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, датированное 2022-м годом. В том же 2022-м она завоевала серебряную награду вместе с женской сборной Швеции на этапе в немецком Рупольдинге.