Олімпійська чемпіонка 2018 року в лижному спринті Стіна Нільсон, яка останні чотири роки намагалася реалізувалися у біатлоні, повертається у лижні гонки. Рішення 30-річної спортсменки стало несподіваним не лише для уболівальників, а й для тренерського штабу.

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Стіна Нільсон шокувала тренера зі стрільби

Тренер зі стрільби жіночої збірної Швеції з біатлону Жан-Марк Шабло висловив думку, що Стіна Нільсон вирішила знову змінити вид спорту через критику, з якою їй довелося зіштовхнутися через не надто успішні результати.

"Вона сказала мені, що хоче дещо обговорити і що мені це не сподобається. Коли вона розповіла про відхід, я лише кілька хвилин намагався переконати її, але швидко зрозумів, що своє рішення вона вже прийняла. Я говорив їй, що вона близька до успіхів у біатлоні.

Їй не вистачало стабільності в лижному ході, яка дала б їй змогу спокійніше проводити стрільбу. Загалом, же, вона домоглася хороших результатів у біатлоні. Однак їй все складніше було реагувати на критику, з якою вона раніше не стикалася. Тому я ні про що не шкодую і дуже за неї радий", – сказав Жан-Марк Шабло.

Нагадаємо, найкращим особистим виступом Стіни Нільссон у біатлоні стало третє місце в спринті на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті, датоване 2022-м роком. У тому ж 2022-му вона виборола срібну нагороду разом із жіночою збірною Швеції на етапі в німецькому Рупольдингу.