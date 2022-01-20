Известного украинского теннисиста отстранили от соревнований из-за допинга

Украинский теннисист Даниил Калениченко (549-й номер в мировом рейтинге ATP) провалил тест на допинг. Наказание 27-летнего теннисистка начинается с 20 января.

Украинец во время выступления на турнире ATP Challenger Tour в Братиславе (8 – 14 ноября 2021) сдал образец мочи, который был отправлен в аккредитованную лабораторию WADA в Монреале.

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В пробе Калениченко был обнаружен метаболит LGD-4033 (лигандрол) – вещество относится к категории S1 запретного списка WADA (анаболические агенты) и, следовательно, запрещено Теннисной антидопинговой программой.

10 января украинцу было сообщено, что он нарушил правила антидопинговой программы, а с 20 января началось его временное отстранение от выступления на турнирах. Игрок сохраняет право обратиться к председателю Независимого трибунала по отмене временного смещения.

Что известно о Калениченко

На "челленджере" в столице Словакии Калениченко стартовал с квалификации и дошел до второго круга. В настоящее время киевлянин занимает 549 место в рейтинге ATP.