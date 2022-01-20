Українець під час виступу на турнірі ATP Challenger Tour у Братиславі (8 – 14 листопада 2021 року) здав зразок сечі, який було відправлено до акредитованої лабораторії WADA у Монреалі.

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У пробі Каленіченка був виявлений метаболіт LGD-4033 (лігандрол) – речовина відноситься до категорії S1 забороненого списку WADA (анаболічні агенти) і, отже, заборонено Тенісною антидопінговою програмою.

10 січня українцю було повідомлено, що він порушив правила Антидопінгової програми, а з 20 січня розпочалося його тимчасове усунення від виступу на турнірах. Гравець зберігає право звернутися до голови Незалежного трибуналу щодо скасування тимчасового усунення.

Що відомо про Каленіченка

На "челенджері" у столиці Словаччини Каленіченко стартував із кваліфікації та дійшов до другого кола. На даний момент киянин займає 549 місце в рейтингу ATP.