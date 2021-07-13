Известного боксера Дегейла ограбили во время финала Евро-2020

Бывший чемпион мира по версии IBF Джеймс Дегейл стал жертвой ограбления. У олимпийского чемпион 2008 года украли "золото" Олимпиады и Орден Британской империи.

Дегегйл Я опустошен

Ограбление произошло в доме родителей Дегейла во время финального матча Евро-2020 между Англией и Италией.

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"Дом моих родителей был ограблен прошлой ночью, когда наши мальчики пытались вернуть трофей домой. Грабитель забрал два моих призовых имущества – мою олимпийскую золотую медаль и мой Орден Британской империи. Они ничего не стоят ни для кого, кроме меня. Это два достижения, которые я ценю в моей боксерской карьере. Я опустошен, мне нужно вернуть свои медали. Может кто-нибудь помочь, сообщив любую информацию, которой вы владеете? Пожалуйста, поделитесь этим со всем миром", – написал Дегейл в инстаграме.

Также Джеймс опубликовал фото и видео с камер наблюдения, на которых грабитель совершает кражу.

Что известно о Дегейла?