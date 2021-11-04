Известного американского тренера по легкой атлетике обвинили в домогательствах
4 ноября 2021 , 17:59Читати новину українською
Источник:The Guardian
Американский тренер Ран Рейдер обвиняется в сексуальных домогательствах. Специалист воспитал трех олимпийских чемпионов.
Американский центр безопасности проведет расследование
Тренера постоянно обвиняли в домогательствах к воспитанникам. Бегунам Адаму Джемили и Дэрилу Нэйти Федерация легкой атлетики Великобритании вообще посоветовала прекратить какие-либо связи с Рейдером.
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Адвокат тренера Райан Стивенс отмечает, что любые обвинения в адрес его клиента бездоказательны и абсолютно необоснованны.
Центр безопасности спорта не направил Рану сообщения о предъявленных обвинениях,
– уверяет адвокат.
Американский центр безопасности спорта проведет расследование в отношении действий специалиста.Ран Рейдер тренировал трех олимпийских чемпионов по легкой атлетике: Кристиана Тейлора, получившего две золотые медали в Лондоне и Рио-де-Жанейро, Тиану Бартолетту, завоевавшую золотую награду на Играх-2016 и Андре де Грасса, завоевавший в Токио .