Известного американского тренера по легкой атлетике обвинили в домогательствах

Американский тренер Ран Рейдер обвиняется в сексуальных домогательствах. Специалист воспитал трех олимпийских чемпионов.

Американский центр безопасности проведет расследование

Тренера постоянно обвиняли в домогательствах к воспитанникам. Бегунам Адаму Джемили и Дэрилу Нэйти Федерация легкой атлетики Великобритании вообще посоветовала прекратить какие-либо связи с Рейдером.

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Адвокат тренера Райан Стивенс отмечает, что любые обвинения в адрес его клиента бездоказательны и абсолютно необоснованны.

Центр безопасности спорта не направил Рану сообщения о предъявленных обвинениях,

– уверяет адвокат.

Американский центр безопасности спорта проведет расследование в отношении действий специалиста.

Ран Рейдер тренировал трех олимпийских чемпионов по легкой атлетике: Кристиана Тейлора, получившего две золотые медали в Лондоне и Рио-де-Жанейро, Тиану Бартолетту, завоевавшую золотую награду на Играх-2016 и Андре де Грасса, завоевавший в Токио .